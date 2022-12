مركز مكافحة الأمراض يصدر تعميمًا بخصوص الوضع الراهن المتعلق بالفيروسات التنفسية

ليبيا – أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تعميمًا بخصوص الوضع الراهن المتعلق بالفيروسات التنفسية شتوية الموسم وكذلك الإجراءات الواجب اتخاذها في المؤسسات التعليمية.

المركز وفي تعميمه الذي تلقت المرصد نسخة منه أكد أهمية تكثيف جهود التوعية بالإجراءات الوقائية الشخصية ومنها ارتداء الكمامات تشجيع وليس إلزام) وتعقيم أو غسل اليدين وعدم المصافحة أو الالتصاق الوثيق بمن لديهم أعراض تنفسية أو حرارة مرتفعة والتأكيد على كل طالب بإحضار أدواته الخاصة وعدم تبادل أو إستعارة الأدوات من الآخرين.

وطالب أي طالب لديه أعراض تنفسية مثل (كحة،سعال،حرارة) بالبقاء في المنزل.

كما دعا إلى دعم كوادر الصحة المدرسية بالمدارس لتنفيذ أنشطة توعوية (مماثلة لأنشطة التوعية ضد فيروس كورونا) في مدارسهم، وأولياء الأمور بتوفير الكمامات لأبنائهم وبناتهم وتشجيعهم على ارتدائها والتأكيد عليهم بالتزام الإجراءات الوقائية الشخصية.

