مخاطبا اللافي.. أونماخت: ألمانيا تدعم أي مسار يُفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا

العنوان-طرابلس

بحث عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، والسفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، جهود المجلس لحل الأزمة السياسية في البلاد، وسعيه المتواصل لتحقيق آلية متفق عليها، تمكن من الذهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وأكد أونماخت خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثننين على “دعم بلاده لأي مسار يفضي بانتخابات برلمانية ورئاسية”، مثمناً مشروع المصالحة الوطنية الذي ينفذه المجلس الرئاسي، وسعيه المتواصل لإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وثمن اللافي، دور ألمانيا ومساعيها لدعم العملية السياسية، مؤكداً أهمية التوافق بين الجميع على قاعدة دستورية لتحقيق آمال الليبيين للوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات.