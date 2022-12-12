مستشار الأمن القومي الليبي: نتواصل مع الجانب الأمريكي لمعرفة الوضع القانوني لـ”أبوعجيلة”

قال مستشار الأمن القومي إبراهيم أبوشناف، إنه يجري اتصالات الآن مع الجانب الأمريكي لمعرفة الوضع القانوني للمواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي وعلى أي أساس يجري التحقيق معه.

وأضاف بوشناف، في تصريحات صحفية أن “ما نناقشه مع المسؤولين في واشنطن ليس التقادم في التقاضي لكن نؤكد الاتفاقية المصادق عليها من الطرفين التي أنهت النزاع وأقفلت باب العودة إليه من جديد”.

وأشار: “لو تحجج الجانب الأميركي بأن حق التقاضي لا يسقط بالتقادم، فنؤكد ما يؤكده العالم أجمع بأن الاتفاقيات الدولية المصادَق عليها تسمو على التشريعات المحلية”.

ولفت: “نتواصل بصفتنا مجلس الأمن القومي، مع الحكومة والجميع على كامل التراب الليبي لمعرفة ملابسات هذه القضية ومن أعاد فتحها”.

وذكر أن: “تركيزنا الآن منصبّ على أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاقية التي أنهت النزاع والمصادق عليها من الكونغرس بمقترح قدّمه النائب حينها “جو بايدن” الرئيس الحالي، والصادر باعتمادها مرسوم رئاسي موقع من الرئيس “جورج بوش”.

Trending رئيس مجلس النواب الليبي يبحث أوضاع أُسر الشهداء والجرحى