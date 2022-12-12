الطرابلسي يُناقش مع “الخوجة والمرحاني” تأمين الحدود ومنع تدفق المُهاجرين

اجتمع وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الصلاحية “عماد الطرابلسي” اليوم الاثنين بمكتبه مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عقيد “محمد الخوجة” ورئيس جهاز حرس الحدود عقيد “محمد المرحاني”.

وناقش الاجتماع التعاون الأمني بين الجهازين فيما يتعلق بتأمين الحدود ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين للأراضي الليبية ومكافحة عمليات الاتجار بالبشر ومنع عمليات التهريب، كلاً حسب الاختصاصات المسندة إليه بما يضمن المحافظة على الأمن داخل الدولة الليبية. بحسب بيان صادر عن الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك.

كما شدد “الطرابلسي” على ضرورة التعاون والعمل التكاملي مع مختلف المكونات الأمنية بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع لمكافحة هذه الظواهر التي ينعكس أثرها السلبي على حياة المواطنين وترهق كاهل الدولة الليبية أمنياً واقتصادياً.