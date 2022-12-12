سفير ألمانيا لـ«اللافي»: لابد من إشراك جميع الأطراف في العملية السياسية

استقبل عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، “مِخائيل أونماخت”، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وبحث اللقاء، جهود المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في البلاد، وسعيه المتواصل لتحقيق آلية متفق عليها، تمكن من الذهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وأكد السفير الألماني، دعم بلاده لأي مسار يفضي بانتخابات برلمانية ورئاسية، مثمناً مشروع المصالحة الوطنية الذي ينفذه المجلس الرئاسي، وسعيه المتواصل لإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية.

وثمن اللافي، دور ألمانيا ومساعيها لدعم العملية السياسية، مؤكداً أهمية التوافق بين الجميع على قاعدة دستورية لتحقيق آمال الليبيين للوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات.