منظمة حقوقية تتهم الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاكات المهاجرين في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2022

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاكات المهاجرين في ليبيا من خلال السماح لخفر السواحل الليبي باعتراض قوارب المهاجرين التي تعبر البحر الأبيض المتوسط إلى جنوب أوروبا.

وقالت المنظمة إنه بعد التحقيق القائم على البيانات الذي أصدرته هيئة الرقابة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها يوم الخميس الماضي، خلصت إلى أن الوكالة، المعروفة باسم فرونتكس، تستخدم تقنية المراقبة الجوية لمساعدة القوات الليبية في تحديد مواقع قوارب المهاجرين – بدلاً من منظمات الإنقاذ الأخرى أو السفن التجارية. كما تقوم بدوريات في البحر الأبيض المتوسط.

وفي العام الماضي، تم الإبلاغ عن وفاة أو فقد 2062 شخصًا بعد محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق القوارب، وفقًا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع لوكالة الأمم المتحدة.