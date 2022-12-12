خلال لقائه باثيلي.. المبعوث الألماني يؤكد دعم البعثة الأممية في إعادة الاستقرار في ليبيا

العنوان-طرابلس

التقى المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان باك، اليوم الإثنين، المبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باثيلي، بحضور السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، في طرابلس.

وأكد المبعوث الألماني، في تغريدة له عبر تويتر، أن وزارة الخارجية الألمانية تواصل دعمها للبعثة الأممية لدى ليبيا وجهودها لإعادة السلام والازدهار إلى ليبيا.

وكانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، التفت المبعوث كريستيان بوك، وسفير ألمانيا.

وبحثت المنقوش، معهما، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، مؤكدة موقف حكومتها المتناغم مع ألمانيا، مشيرة إلى التزامها بمخرجات مؤتمر برلين “1و2” الداعي إلى انتخابات وطنية شاملة.