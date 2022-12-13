شكشك يناقش مع “بن قدارة والمشاي” الموضوعات المتعلقة بإنتاج الكهرباء

خصص الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ” محمد المشاي ” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” فرحات بن قدارة ” لمناقشة الموضوعات المتعلقة بإنتاج الكهرباء وضمان توفير إمدادات الغاز والوقود لمحطات الإنتاج بالكميات المطلوبة.

واستعرض الاجتماع – الذي عقد بحضور الإدارات المختصة بالديوان والشركة العامة للكهرباء – نتائج دراسة عقود الشركة العامة للكهرباء المعروضة على ديوان المحاسبة.

من جهته طمأن رئيس الشركة العامة للكهرباء خلال الاجتماع بشأن انخفاض متوقع بشكل كبير لطرح الأحمال في فصل الشتاء القادم، مقارنة بالسنوات السابقة في ظل التحسن الحاصل في القدرة الإنتاجية واستقرار الشبكة العامة بدخول وحدات إنتاجية جديدة.

وشدد ” شكشك ” في هذا الصدد على ضرورة العمل بخطة واضحة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب زيادة معدلات الإنتاج، موجها كافة الإدارات المختصة بالديوان إلى الإسراع في دراسة العقود المتعلقة بتوريد العدادات المنظمة للاستهلاك.

بدوره أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط من جانبه حرص المؤسسة على توفير الإمدادات اللازمة من الوقود، من خلال اللجنة المشتركة بين المؤسسة والشركة العامة للكهرباء لدراسة البدائل وتحديد الاحتياجات، وإصدار تعليماته للإدارات المختصة بالمؤسسة، بوضع الأولوية المطلقة لمحطات إنتاج الكهرباء في مسألة الإمدادات، لا سيما في أوقات الذروة بما يضمن استمرار عمليات الإنتاج واستقرار الشبكة.