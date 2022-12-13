بوشناف: نتواصل مع الجانب الأمريكي لمعرفة وضع أبوعجيلة وسبب التحقيق معه

كشف مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف أن مجلس الأمن القومي يتواصل حالياً مع الجانب الأمريكي لمعرفة الوضع القانوني للمواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، وعلى أي أساس يجري التحقيق معه.

كانت حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية قد سلمت المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية مزاعم بشأن تورطه في قضية لوكربي المقفلة.

وأضاف بوشناف: “ما نناقشه مع المسؤولين في واشنطن ليس التقادم في التقاضي لكن نؤكد الاتفاقية المصادق عليها من الطرفين التي أنهت النزاع وأقفلت باب العودة إليه من جديد، ولو تحجج الجانب الأميركي بأن حق التقاضي لا يسقط بالتقادم، فنؤكد ما يؤكده العالم أجمع بأن الاتفاقيات الدولية المصادَق عليها تسمو على التشريعات المحلية”.

وتابع قائلًا: “نتواصل، بصفتنا مجلس الأمن القومي، مع الحكومة والجميع على كامل التراب الليبي لمعرفة ملابسات هذه القضية ومن أعاد فتحها، وتركيزنا الآن منصبّ على أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاقية التي أنهت النزاع والمصادق عليها من الكونغرس بمقترح قدّمه النائب حينها “جو بايدن” الرئيس الحالي، والصادر باعتمادها مرسوم رئاسي موقع من الرئيس “جورج بوش”.