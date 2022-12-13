الدبيبة يشارك طلبة الجامعات الليبية حفل توزيع بطاقة المنحة الجامعية

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة” ، مساء اليوم الاثنين، بمدرج رشيد كعبار بجامعة طرابلس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حفل توزيع بطاقة المنحة الجامعية والتي تم تنفيذها بين الوزارة ومصرف الجمهورية.

وبحسب بيان صادر لمنصة حكومتنا عبر صفحتها على فيسبوك ، فقد عبّر الطلبة رفقة المسجلين العامين للجامعات عن امتنانهم وشكرهم لدعمه طلاب الجامعات.

كما أكد الدبيبة في كلمته على دور الطلاب في دعم الاستقرار والوصول للانتخابات من خلال دور الشباب في هذه المرحلة.

مؤكداً لهم بأنه لن يدخر جهداً من أجل تحسين العملية التعليمية ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه الجامعات والتي تفاقمت جراء الحروب والانقسام.

ووزّع الدبيبة رفقة وزيري التعليم العالي عمران القيب ووزير الشباب فتح الله الزني عيّنات من البطاقة لطلبة جامعة بنغازي، وعمر المختار – البيضاء، وسبها، المشاركين في الاحتفالية.

وتخلل هذه الاحتفالية مشاركة الفرقة الموسيقية لجامعة طرابلس من خلال فقرات غنائية متنوعة.