“أوبك” تُسقط ديون مُتراكمة على ليبيا بقيمة 20 مليون دينار

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية، محمد عون، أمس الاثنين، بدولة الكويت، في الاجتماع الـ109 لمجلس وزراء دول منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “أوبك”، رفقة ممثل ليبيا في المنظمة عادل فرج جبريل.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النفط إنه تم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المطروح، وتم اتخاذ قرارات بخصوص العديد من الموضوعات من بينها اعتماد ميزانية المنظمة للعام المقبل، ومناقشة العمل على إعادة دراسة ميثاق المنظمة والعمل على الارتقاء بها إلى منظمة تتعامل مع كل الطاقات بما فيها الطاقات المتجددة.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تم اتخاذ قرار بإسقاط الديون المتراكمة على دولة ليبيا وذلك بعد أن شرح الوفد الليبي وبكل مهنية الوضع الذي أدى إلى طلب إدراج هذا الموضوع في جدول الأعمال.

وأشار المكتب الإعلامي إلى المبلغ يقدر بنحو عشرون مليون دينار ليبي.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد الاجتماع الوزاري القادم في 11- 12 – 2023 بدولة المقر الكويت.