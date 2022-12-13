الدبيبة: إلغاء رسوم تجديد القيد ومضاعفة المنحة الجامعية بداية من العام القادم

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية عبدالحميد الدبيبة، أمس الإثنين، أنه أصدر تعليماته بمضاعفة المنحة الجامعية للعام الجامعي المقبل، وإلغاء جميع الرسوم المستحقة مقابل تجديد القيد واستخراج إفادات التخرج.

وجاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية تسليم بطاقات المنحة الجامعية للطلاب التي نظمتها وزارة التعليم العالي، وفق بيان صادر للناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة.

وأشار الدبيبة، خلال الاحتفالية، إلى الضرر الجسيم في البنية التعليمية، مشددا على المضي قدمًا في تجاوز هذه التحديات، لافتا إلى أن المستوى التعليمي تأثر بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأضاف: “أنجزنا وعدنا بصرف المنحة الجامعية بعد سنوات من توقفها رغم أن قيمتها غير كبيرة”.

ودعا الدبيبة الشباب إلى المحافظة على السلام ووحدة ليبيا وأن ينظروا للمستقبل المشرق، معتبرًا أنَّ الشباب هم المستفيد الأول من الاستحقاق الانتخابي ويجب رفض كل الحلول التلفيقية الأخرى.