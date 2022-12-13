30 مليون دينار خسائر شركات تنسيق معارض وسفر وسياحة بسبب اللافي

تواجه أكبر شركات تنظيم المعارض والأحداث في طرابلس وشركات سفر وسياحة خسائر متوقعة بمبلغ ثلاثين مليون دينار، بعد وقف ديوان المحاسبة لأوامر تكليف لها لتمويل احتفالات كبيرة يقيمها وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، في أخر شهر ديسمبر الحالي في مهرجان الأغنية الليبية ومنتدى الاتصال الحكومي واستضافة مؤثرين عرب من بينهم روان بن حسين ومريم الدباغ التونسية، وحفل غنائي تحييه أمينة فاخت بقيمة خمسمائة الف دينار.

واعترض ديوان المحاسبة، على هدر الملايين في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إنها قلصت الحكومة وفي المقابل تحمل تكاليف على الخزانة العامة بقيمة ثلاثين مليون دينار تشكل إعاشة وإقامة ومصاريف جيب بالدولار الأمريكي ومكافاة تصل بعضها لعشرة آلاف دولار لإعلاميين ومؤثرين عرب.

وكشف مصدر مقرب من هذه الشركات، تورطهم في صرف مبالغ مالية وصلت لعشرة ملايين دينار مقابل تجهيزات وتذاكر سفر ولم يتحصلوا على ضمانات بالحصول على أموالهم.

وأضاف المصدر، أن المشرف العام، على التعاقدات، هو نعيم العشيبي الإعلامي الموالي سابقا لـ”شورى ثوار بنغازي” والمعين في منصب الملحق الإعلامي الليبي في تونس.