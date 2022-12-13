العلاقي: ندين تسليم المواطنين الليبيين دون إجراءات قانونية وقضائية

أدان رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، وزير العدل الأسبق في المجلس الانتقالي، محمد العلاقي، «تسليم المواطنين الليبيين تحت أي مبرر ما لم يكن وفق إجراءات قانونية وقضائية نص عليها القانون»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،

وذلك في رد فعل بعد إعلان ناطق باسم وزارة العدل الأميركية أن أبوعجيلة موقوف وسيمثل أمام قاضٍ في العاصمة واشنطن.

و أبوعجيلة مسعود المريمي، هو مسؤول مخابرات ليبي سابق ، وُجهت إليه تهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، ويزعم المسؤولون الأميركيون أنه ساعد في صنع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق بلدة “لوكربي”.