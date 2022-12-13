الفيتوري: جلسة محاكمة «أبوعجيلة» جرت في صمت مطبق ودون تصوير تلفزيوني

كشف الصحفي والسياسي الليبي ”مصطفى الفيتوري“ تفاصيل أول جلسة يمثل فيها المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، أمام القضاء الأمريكي، بعد تسليمه من قبل حكومة عبدالحميد الدبيبة.

وقال الفيتوري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” آخر المستجدات في الجلسة الأولى في واشنطن اليوم، والتي انتهت قبل قليل وهذا ما جرى فيها”.

وأضاف الفيتوري:” أبلغ القاضي أبوعجيلة أنه لن يواجه عقوبة الإعدام في حالة إدانته وأكدت النيابة ذلك، وأبلغه بوجود مترجم، وسُئل عن اسمه وأكده للقاضي”.

وتابع:” سيعود لنفس المحكمة نهاية الشهر، حين سيتم تداول التهم الموجهة إليه، ودخل المتهم المحكمة وهو يعرج ويضع كمامة طبية على فمه”.

واستطرد:” فيما بدأ القاضي قراءة التهم قاطعه المتهم قائلا:” لا يمكنني الحديث قبل أن التقي بمحام”.

وأوضح:” ليس لديه محام الآن، حضر بعض أسر الضحايا الجلسة التي جرت في صمت مطبق ودون تصوير تلفزيوني”.