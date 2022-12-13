التكبالي: التحركات التي يقوم بها “الدبيبة والمشري” لن تؤدي إلى أي حل

قال عضو مجلس النواب ” علي التكبالي ” أنّ “حكومة الدبيبة ستستفيد من القطيعة بين مجلسي النواب والدولة ،على خلفية استحداث المحكمة الدستورية في بنغازي ، ومن أيّ خلاف بين المجلسين، ومن أي مماطلة أو تعطل للحوار..“

وقال التكبالي في تصريح لـ “إرم نيوز” إنّ “التحركات التي يقوم بها الدبيبة والمشري لن تؤدي إلى أي حل في ليبيا وهذه الطبقة السياسية الموجودة حاليًا يجب أن تخرج وتترك الأمر لمن يحسن إدارة البلاد ويقودها إلى انتخابات نزيهة حقيقية بعد أن يهيئوا الظروف الملائمة لها” بحسب قوله.

وصوت مجلس الدولة يوم الأحد، على تعليق التواصل مع البرلمان حتى إشعار آخر، إلى حين إلغاء قانون المحكمة الدستورية، الذي أصدره البرلمان.

وكان رئيس المجلس خالد المشري أعلن في وقت سابق، رفضه لقانون استحداث محكمة دستورية عليا مقرها مدينة بنغازي بشرق ليبيا..