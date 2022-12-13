المتحدث باسم ضحايا “لوكربي البريطانيين”: نطالب بمحاكمة “أبوعجيلة” في محكمة بالأمم المتحدة

طالب المتحدث باسم ضحايا لوكربي البريطانيين ووالد الضحية فلورا، جيم سواير بمحاكمة أبوعجيلة مسعود المريمي في محكمة تابعة للأمم المتحدة.

وأكد سواير أنهم يرفضون محاكمته في الولايات المتحدة أو اسكتلندا بسبب طريقة التعامل مع القضية في المحاكمة السابقة.

وقال الدكتور جيم سواير ، الذي توفيت ابنته فلورا في تفجير عام 1988 لرحلة بان آم 103 ، إن المحاكمة لا ينبغي أن تتم في الولايات المتحدة أو اسكتلندا.

وأعلن المتحدث أنه لايزال يشك في تورط كل من – الراحل – عبدالباسط المقرحي وبوعجيلة مسعود المريمي في تفجير لوكربي.

وأضاف سواير بحسب راديو – بي بي سي اسكتلندا – أن نيلسون مانديلا قال إنه “لا ينبغي أن يكون بلد مقدم الشكوى هو المدعي العام والقاضي في قضية تفجير لوكربي”.

وشدد على الأمم المتحدة ضرورة اختيار محكمة “مناسبة” لإجراء محاكمة المريمي وكذلك مراجعة الأدلة ضد المقرحي.

وقال المتحدث “ما كنا نسعى إليه دائمًا بين الأقارب البريطانيين هو الحقيقة وليس التلفيق الذي قد يبدو أنه يحل محل الحقيقة”.