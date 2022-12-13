العدل الأمريكية: بوعجيلة سيواجه عقوبة السجن المؤبد في حال ثبوت إدانته في قضية لوكربي

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قالت وزارة العدل الأمريكية إن المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي سيواجه عقوبة السجن المؤبد في حال ثبوت إدانته بالتهمة المنسوبة إليه في قضية لوكربي.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن بوعجيلة ألقى القبض عليه من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي وأحضر إلى الولايات المتحدة للمثول أمام المحكمة.

وتزعم الولايات المتحدة أن بوعجيلة له دور في صنع القنبلة المستخدمة في تفجير طائرة (بان آم) الأمريكية التي تحطمت فوق قرية لوكربي بأسكتلندا وأدت إلى مقتل 270 شخصًا.

وأضافت، أن بوعجيلة (71 عاما) مثُل لأول مرة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا بتهم فيدرالية، والتي تم الكشف عنها، اعتبارًا من 21 ديسمبر.

وقالت، “في حالة إدانته، يواجه مسعود أقصى عقوبة بالسجن مدى الحياة، وسيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية أي حكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى”.

وأضافت، أن “مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن يحقق في القضية جنبًا إلى جنب مع المدعين العامين من قسم الأمن القومي في مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا وقسم مكافحة الإرهاب في قسم الأمن القومي بوزارة العدل”.

وقالت، إن “مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل والمكتب المركزي الوطني الأمريكي قدّم مساعدة قيمة في هذا الشأن”.