احتجاز بوعجيلة ومحاكمته في أمريكا هو نتاج جهد دبلوماسي مكثف مع السلطات الليبية

أخبار ليبيا 24

قال، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، انتوني بلينكن، إن احتجاز المواطن الليبي بوعجيلة محمد مسعود المريمي ليحاكم في الولايات المتحدة هو نتاج سنوات من التعاون بين السلطات الأمريكية الأسكتلندية وجهود السلطات الليبية على مدى سنوات عديدة.

ووصف بلينكن، في بيان، إن احتجاز بوعجيلة ومثوله أمام محكمة أمريكية بأنه “يوم مهم للعدالة”.

وقال بلينكن: “بعد جهد دبلوماسي مكثف، أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي محتجز في الولايات المتحدة ليحاكم لدوره المزعوم في تفجير رحلة بان أمريكان 103، الذي أسفر عن مقتل 270 شخصًا منذ ما يقرب من 34 عامًا”.

والمريمي ضابط سابق بجهاز الأمن الخارجي وزعمت تقارير أمريكية أنه مسؤول عن صناعة القنبلة المستخدمة في تفجير الطائرة ” بان آم” الأمريكية فوق منطقة لوكربي بأسكتلندا سنة 1988.

وأضاف، “نود أن نشكر كل من لعب دورًا في ضمان أن يواجه مسعود العدالة في الولايات المتحدة”.

اختطاف

وفي بيان، قبل نحو شهر، قالت عائلة المريمي، “إن مسلحين يرتدون ملابس مدنية على متن سيارتين من نوع “تويوتا”، اقتحموا منزلهم بمنطقة أبو سليم في العاصمة طرابلس الساعة 1.30 بعد منتصف ليل 16 نوفمبر 2022، وخطفوا بو عجيلة واقتادوه إلى جهة غير معلومة، بعد الاعتداء عليه”.

وقال بلينكن، “محاكمة مسعود هي نتاج سنوات من التعاون بين السلطات الأمريكية الأسكتلندية وجهود السلطات الليبية على مدى سنوات عديدة، وأود أن أعرب بشكل خاص عن امتناني للعمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة العدل الأمريكية لملاحقة ومحاكمة مسعود”.

وأضاف، أن “الولايات المتحدة لم ولن تتوقف الولايات المتحدة أبدًا عن السعي لتحقيق العدالة نيابة عن الشعب الأمريكي. أولويتي الأولى هي سلامة وأمن مواطنينا في الخارج، وسنبقى واضحين ومركزين مع شركائنا في ملاحقة أولئك الذين يسعون لإلحاق الأذى بنا”.