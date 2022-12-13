بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن تكون الأجواء معتدلة على معظم مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 26)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر صباح اليوم على مناطق الجبل الأخضر, واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الخليج وأقصى الساحل الشرقي.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 23)مْ وتسجل إرتفاع بسيط يوم الغد على مناطق الخليج.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 28)مْ .

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-28)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:01)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:01).