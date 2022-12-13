«أسوشيتد برس»: «أبوعجيلة» يواجه اتهامات حول مزاعم تورطه في صنع قنبلة تفجير لوكربي

تمكنت الولايات المتحدة من احتجاز المواطن الليبي أبو عجيلة محمد مسعود المريمي، وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وأفاد التقرير، نقلاً عن مسؤولين أسكتلنديين وأميركيين تأكيداتهم بأن المريمي في العاصمة واشنطن، اتهامات فيدرالية حول مزاعم بشأن تورطه صنع قنبلة تفجير لوكربي.

وأشار التقرير، إلى احتجازه سابقًا في ليبيا على أن يكون أول من سيمثل أمام محكمة أميركية لمحاكمته.

ولم يذكر المسؤولون كيف وصل مسعود إلى حجز الولايات المتحدة فيما شهد نوفمبر الماضي اختطافه تحت تهديد السلاح من العاصمة طرابلس.، وفقا للتقرير الإخباري.