مستشار الأمن القومي الليبي يبحث مع السفير الأمريكي تداعيات احتجاز “أبوعجيلة”

بحث مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، تداعيات احتجاز المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي لدى الولايات المتحدة.

وبحسب بيان على صفحة بوشناف بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم الثلاثاء، ناقش الطرفان الإجراءات المتعلقة بظروف الاحتجاز في اتصال هاتفي.

وعبر بوشناف عن “قلق الليبيين إزاء التقارير التي أفادت بنقل أبوعجيلة إلى الولايات المتحدة، من أجل مقاضاته الجنائية في علاقة مزعومة بقضية لوكربي”.

وأكد نورلاند أن تصريحات ستصدر في وقت لاحق اليوم عن وزارة العدل الأمريكية ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وتابع: “نطمئن الليبيين ومستشار الأمن القومي الليبي أن الولايات المتحدة الأمريكية تحترم السيادة الليبية خلال سير الإجراءات القانونية”.

وعلق بوشناف، على احتجاز أبوعجيلة في الولايات المتحدة، مذكرًا ببعض نصوص الاتفاق المبرم في لندن بين السلطات الليبية والإدارة الأمريكية في عهد العقيد معمر القذافي.

وقال بوشناف إن “المادة الثالثة من الاتفاقية نصت على قبول الطرفين (الولايات المتحدة وليبيا) للتسوية المادية مقابل مثل تلك القضايا، وتعتبر هذه الأموال المدفوعة تسوية كاملة ونهائية تماماً ولا يجوز بعدها فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ 30 يونيو 2006”.