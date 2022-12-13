الأرصاد: طقس معتدل على اغلب مناطق ليبيا ودرجة الحرارة القصوي ٢٧

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقس معتدل على اغلب مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة القصوي تتراوح مابين (22-27)مْ على معظم المناطق ولا تتجاوز (20)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأشار المركز في تقريره حول حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الثلاثاء وخلال اليومين القادمين، إلى تكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الجبل الأخضر .

وتنبأ المركز بأن تسجل درجات الحرارة القصوى ارتفاع اخر الأسبوع (يومي الخميس والجمعة) خاصة على المناطق الغربية.

إضافة إلى تكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي من يوم الأحد في الاسبوع القادم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.