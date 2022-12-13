بوشناف يبحث مع نورلاند تداعيات احتجاز الولايات المتحدة لـ بوعجيلة مسعود

أخبار ليبيا 24

بحث، مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف هاتفيًا مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، تداعيات ملف احتجاز المواطن الليبي بوعجيلة مسعود لدى الولايات المتحدة.

وقال مكتب بوشناف، إن الجانبان ناقشا كافة الإجراءات المتعلقة بظروف الاحتجاز.

وأضاف، أن بوشناف عبّر عن قلق الليبيين إزاء التقارير التي أفادت بنقل المواطن الليبي إلى الولايات المتحدة الامريكية من أجل ما وصفته سلطات البلد بالملاحقة الجنائية في علاقة مزعومة بحادثة تفجير رحلة بان آم 103.

تطمين

وقال المكتب، إن نورلاند “طمأن الليبيين ومستشار الأمن القومي الليبي أن الولايات المتحدة الأمريكية تحترم السيادة الليبية خلال سير الإجراءات القانونية”.

وتحتجز الولايات المتحدة المواطن الليبي بوعجيلة مسعود. وقال وزارة العدل الأمريكية إن بوعجيلة (71 عاما) سيواجه حكمًا بالسجن المؤبد، في حال تأكيد اتهامه أمام محكمة أمريكية بصنع القنبلة التي فجرت رحلة بان أمريكان 103 فوق اسكتلندا عام 1988.

والإثنين قال بوشناف، “إن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي أضحى أسيرًا لدى الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأكد بوشناف على أن ملف قضية لوكربي قد أقفل بشكل كامل بين ليبيا والولايات المتحدة.