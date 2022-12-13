شلوف: تسليم المريمي لأمريكا ليس لتحقيق العدالة وإنما لمشروع آخر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 December, 2022

سلط رئيس مؤسسة سلفيوم، للأبحاث والدراسات الليبية، جمال شلوف، الضوء على تسليم المواطن الليبي المتهم في قضية لوكربي أبوعجيله المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية قائلا إن تسليم المريمي ليس بحثا عن العدالة وإنما لتحقيق مشروع آخر.

وطرح شلوف في تدوينة له بموقع “فيسلوك” سؤالا مفاده “لماذا تقبض (العدالة الامريكية) على بوعجيلة مسعود في قضية لوكيربي المقفلة بتسوية سياسية وتترك المطلوبين ال14 في مقتل السفير الامريكي يسرحون ويمرحون في مليشيات طرابلس دون أن تطلب تسليمهم من قبل الدبيبه وأعوانه”.

وقال شلوف “للمعلومة خطف كوماندوز امريكي (المواطن الليبي) مصطفى الامام من وسط بيته في وسط مدينة مصراتة يوم 29/10/2017 وهو أحد المطلوبين أمريكيا في مقتل السفير الأمريكي ومرافقيه”.

وأضاف “قتل محمود بن دردف (البابور) على يد القوات المسلحة الليبية يوم 5/5/2019 أثناء قتاله ضدها بالقرب من مطار طرابلس، وهو أحد المطلوبين أمريكيا بمقتل السفير”.

وختم بالقول “الإجابة عن السؤال ستوضح لك أن تسليم بوعجيله للأمريكان ليس بحثا عن العدالة، وإنما مشروع آخر” لا أعرب إلى أين يوصلنا.