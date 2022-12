صهد: تصريح المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية انحياز إلى الموقف الأوروبي من الاتفاقيات التركية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد تصريح المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، هو انحياز للموقف الأوروبي من الاتفاقيات الليبية التركية.

صهد في تصريح لمنصة “فواصل” توقع أن تكون تصريحات سامويل وربيرج بدافع مصالح الشركات الأمريكية التي تعاقدت معها اليونان للتنقيب في المناطق التي يقرها قانون البحار مياهًا اقتصادية ليبية.

وأضاف: “أن الموقف الأوروبي كما هو معروف تقوده اليونان وفرنسا بدافع مصالحهما وعداوتهما لتركيا وأطماعهما في الأراضي والمياه الليبية”، مشيرًا إلى رفض اليونان مرارا التباحث مع ليبيا حول الحدود المائية المشتركة.

واستطرد: “إن اليونان تحاول استغلال الأوضاع الليبية الراهنة لابتلاع المياه الاقتصادية الليبية وما تحويه من ثروات، وتصر على استخدام جزيرة قزمية كنقطة لتحديد مياهها الاقتصادية خلافًا لما ينص عليه قانون البحار، وتسعى لمد مياهها الإقليمية جنوب جزيرة كريت على حساب الامتداد الطبيعي للساحل الليبي”.

وبين أن أمريكا ترى بأن الاتفاقيات قد تقود إلى حرب في المتوسط ولهذا فهي في غير صالح الشعب الليبي وإلا فالاتفاقيات في حد ذاتها هي في صالح ليبيا.

وأوضح صهد أن معارضة اليونان تنبثق من قيامها بالاتفاق مع شركات غربية فرنسية وأمريكية للتنقيب على البترول جنوبي جزيرة كريت، لافتًا إلى أن هذه المنطقة كانت تسمى تاريخيًا (البحر الليبي) وحتى في الخرائط اليونانية القديمة كانت تسمى كذلك إلى أن حذفت اليونان الاسم من خرائطها الحديثة.

صهد ذكر بأن قانون البحار الذي وقعت عليه اليونان وليبيا ومعظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يعتبر أن ما تقوم به اليونان تحدٍ سافر للحقوق الليبية وانتهاك لسيادتها وتهديد لوحدة ليبيا ومساع سافرة لتقسيم ليبيا، مبديًا أسفه من تماهى البعض مع اليونان لمصالح ضيقة.

