حكومة الوحدة تعلن تراجع معدلات التضخم في ليبيا خلال الربع الثالث من العام الجاري

قالت حكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، إن معدلات التضخم في ليبيا شهدت تراجعاً في الربع الثالث من العام الجاري (2022)، وفقاُ لبيانات مصلحة التعداد والإحصاء.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التخطيط تحت شعار “التضخم في الاقتصاد الليبي 1950-2021 ومسح وتشغيل البطالة لعام 2022”.

وحضر الورشة وزراء الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والعمل والتأهيل والخدمة المدنية المكلف علي العابد، والوزير المكلف للتخطيط محمد الزيداني.

وحسب حكومة الوحدة، عقدت ورشة العمل بإشراف معهد التخطيط ومصلحة التعداد والإحصاء، في حين لم يوفر أرقاماً حول حجم التضخم أو أعداد البطالة.

وفي 22 سبتمبر الماضي، قال الحويج، إن حكومة الوحدة الوطنية تطمح لإعادة عجلة التنمية وتحسين مستوى المواطنين، حيث وضعت رؤية للتعافي الاقتصادي، سواء كانت قصيرة أو طويلة المدى، مرجعًا في الوقت نفسه سبب التضخم إلى تغيير سعر الصرف.