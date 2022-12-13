لا عقوبة إعدام للمواطن الليبي بوعجيلة مسعود

أخبار ليبيا 24

يواجه المواطن الليبي بوعجيلة محمد مسعود المريمي حكمًا بالسجن المؤبد في حال تأكيد اتهامه أمام محكمة أمريكية بصنع القنبلة التي فجرت رحلة بان أمريكان 103 فوق اسكتلندا عام 1988.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إن في حالة إدانته، سيواجه مسعود أقصى عقوبة بـ “السجن مدى الحياة”، مشيرة إلى أن قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية سيحدد أي حكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى.

وبوعجيلة، هو ثالث ليبي متهم في الولايات المتحدة، فيما يتعلق بتفجير لوكربي، لكنه أول من قدم للمحاكمة داخل أمريكا.

وجاء إعلان احتجازه بعد عامين من توجيه وزارة العدل الأمريكية اتهامات له فيما يتعلق بالانفجار.

ولم تكشف السلطات الأمريكية كيف انتهى المطاف بالمواطن الليبي بوعجيلة مسعود في الولايات المتحدة، لكن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن قال، في بيان، قال، إن احتجازه ليحاكم في الولايات المتحدة هو نتاج سنوات من التعاون بين السلطات الأمريكية الأسكتلندية وجهود السلطات الليبية على مدى سنوات عديدة.

رفض ليبي

ويرفض مجلس النواب احتجاز بوعجيلة وطالبت رئاسة المجلس النائب العام إلى تحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في خطف المواطن الليبي بوعجيلة مسعود وقام بتسليمه إلى جهات أجنبية.

كما استنكرت لجنتي الشؤون الخارجية والأمن القومي بمجلس النواب عملية اختطاف بوعجيلة وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدتا أن ذلك انتهاك قانوني وحقوقي بالغ يمس كرامة المواطن الليبي وسيادة البلاد.

وشددت اللجنتين على أن ملف قضية لوكربي قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية، حسب نص الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة وليبيا العام 2003.