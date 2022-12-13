هكذا علق وزير الخارجية الأمريكي على احتجاز المريمي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 December, 2022

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على احتجاز بلاده للمواطن الليبي أبوعجيله المريمي بدعوى الاشتباه في ضلوعه بتفجير لوكربي.

وقال بلينكن في تغريدة له بموقع “تويتر” أخيرا المريمي في الولايات المتحدة مضيفا “الحبس لمواجهة العدالة لدوره المزعوم في تفجير طائرة بان آم الرحلة 103 عام 1988”.

وأعرب بلينكن عن شكره لوزارة العدل الأمريكية لعملها الدؤوب لملاحقة المريمي مضيفا “سوف نتذكر دائما ضحايا هذا العمل الشنيع”.

ومَثُل المريمي، أمام محكمة أمريكية في العاصمة واشنطن، في أول جلسة، مساء يوم الأثنين (فجر الثلاثاء بتوقيت ليبيا)، على خلفية إتهامه في قضية لوكربي.

وكشف الصحفي والحقوقي الليبي مصطفى الفيتوري، تفاصيل أول جلسة لمحاكمة المريمي، التي رفعت قبل أن يتم توجيه التهم لأبوعجيلة، الذي قاطع القاضي قائلا بإنه لا يمكنه الحديث قبل أن يلتقي بمحامي، لترفع الجلسة على أن تعود للتداول آخر الشهر الجاري.

وبين الفيتوري الذي تابع الجلسة، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، أن المتهم دخل المحكمة وهو يعرج ويضع كمامة طبية على فمه، وعندما بدأ القاضي قراءة التهم قاطعه قائلا: “لا يمكنني الحديث قبل أن ألتقي بمحامي، وأنه ليس لديه محامي حتى الآن.

وأضاف الحقوقي الليبي الذي سبق وأن ترافع أمام المحكمة الجنائية الدولية، أن القاضي أكد للمتهم بأنه لن يواجه عقوبة الإعدام في حالة إدانته وهو ما أكدته النيابة ذلك، وأبلغه بوجود مترجم، وأنه سيعود لنفس المحكمة نهاية الشهر حين سيتم تداول التهم الموجهة إليه، وقد حضر الجلسة التي جرت في صمت مطبق ودون تصوير تلفزيوني، بعض أسر الضحايا.

يشار إلى أن المريمي تم تسليمه في وقت سابق للسلطات الأمريكية، بعد اختطافه من منزله في حي أبوسليم بالعاصمة طرابلس يوم 16 نوفمبر الماضي من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الانتماء، ونقله إلى مدينة مصراتة تحت سيطرة القوة المشتركة المقربة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بذريعة التحقيق في قضية لوكربي على الرغم من إقفال ملفها قانونيا وسياسيا بشكل نهائي، بناء على اتفاقية موقعة بين ليبيا وامريكا منذ أغسطس 2008، تمت المصادقة عليها من الكونغرس الأمريكي، واعتمادها من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأبن.