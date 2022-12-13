بلينكن: احتجاز بوعجيلة في أمريكا جاء بعد جهد دبلوماسي مكثف مع السلطات الليبية

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تحتجز الولايات المتحدة الأمريكية المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي بتهمة الضلوع في تفجير طائرة بان آم فوق قرية لوكربي الأسكتلندية، حيث مثُل الإثنين أمام محكمة أمريكية.

وقال، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، انتوني بلينكن، في بيان، إن احتجاز بوعجيلة هو نتاج سنوات من التعاون بين السلطات الأمريكية الأسكتلندية وجهود السلطات الليبية على مدى سنوات عديدة، معتبرًا أن مثوله أمام محكمة أمريكية “يوم مهم للعدالة”.

وأضاف بلينكن، إن احتجاز بوعجلية ومحاكمته في أمريكا جاء بعد جهد دبلوماسي مكث.

وتزعم أمريكا أن بوعجيلة هو المسؤول عن صناعة القنبلة المستخدمة في تفجير الطائرة فوق منطقة لوكربي بأسكتلندا سنة 1988.

وقال وزير خارجية أمريكا، “نود أن نشكر كل من لعب دورًا في ضمان أن يواجه مسعود العدالة في الولايات المتحدة”.