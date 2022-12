الدباشي عن تسليم أبو عجيلة مسعود: قمة العمالة والانبطاح للأجنبي وخيانة عظمى للشعب والوطن

ليبيا – وصف مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي عملية تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة بأنها “قمة العمالة والانبطاح للأجنبي وخيانة عظمى للشعب والوطن”.

الدباشي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “لا وطنية، ولا نخوة عربية، ولا ضمير، ولا التزام بالقانون، إنها قمة العمالة والانبطاح للأجنبي وخيانة عظمى للشعب والوطن لتثبيت كرسي السلطة، عن تسليم المواطن الليبي لأمريكا أتحدث”.

