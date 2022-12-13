الارصاد توضح موعد عودة الامطار والمناطق المشمـــولة

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 13/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تكون معتدلة على اغلب مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة القصوي تتراوح مابين (22-27)مْ على معظم المناطق ولا تتجاوز (20)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الجبل الأخضر .

واشار التقرير الى ان درجات الحرارة القصوى تسجل ارتفاع اخر الأسبوع (يومي الخميس والجمعة) خاصة على المناطق الغربية.

ومن المتوقع بحسب التقرير تكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي من يوم الأحد في الاسبوع القادم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والله أعلـــــــــــــــــم.

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