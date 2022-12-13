كتلة التوافق الوطني بـ”مجلس الدولة”: تسليم أبوعجيلة لم تراعِ الاعتبارات الوطنية

استنكرت كتلة التوافق الوطني في مجلس الدولة الاستشاري، بأشد العبارات، تسليم المواطن الليبي “أبوعجيلة مسعود” للسلطات الأمريكية.

واعتبرت الكتلة، في بيان لها، أن حادثة التسليم سابقة خطيرة ولم تراعِ أي اعتبارات وطنية، متابعا:” نحذر من عواقب فتح قضية لوكوبي من جديد”.

وأكد البيان:” العبث الذي تمارسه حكومة الدبيبة في هذا الملف ستكون تكلفته كبيرة “.

وحمل البيان، حكومة الدبيبة، المسؤولية الكاملة بانتهاجها دبلوماسية التفريط في السيادة.

وطالب البيان، الجهات الرسمية تحمل مسؤوليتها واتخاذ ما يلزم .