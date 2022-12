ليبيا – تساءل عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني عن الدوافع والأسباب والمصلحة من وراء تسليم أبوعجيلة المريمي للولايات المتحدة على خلفية قضية لوكربي الملف المقفل منذ زمن والذي أصدر بشأنه الرئيس الأمريكي بوش الابن مرسومًا رئاسيًا مفاده إقفال الملف نهائيًا وإذا ظهرت أي مستجدات يسأل عنها الجانب الأمريكي وليس الليبي بناء على اتفاقية ملزمة للبلدين؟.

الشيباني وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:”مجلس النواب استنكر وشجب عملية اختطاف المواطن الليبي أبو عجيلة واعتبرها خيانة للوطن وتوظيفًا سياسيًا وتهديدًا للأمن القومي ونيلًا من السيادة الوطنية، وطالب النائب العام بملاحقة الفاعلين والتحقيق في عملية الاختطاف وإفادة مجلس النواب بما توصل إليه”.

Shares

The post الشيباني: اختطاف المواطن أبو عجيلة المريمي يعد خيانة للوطن وتهديدًا للأمن القومي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية