نورلاند: الولايات المتحدة تحترم السيادة الليبية خلال سير الإجراءات القانونية بقضية بوعجيلة

بحث مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، تداعيات ملف احتجاز المواطن الليبي (أبوعجيلة مسعود) لدى الولايات المتحدة.

وناقش الطرفان خلال الاتصال الذي تلقاه بوشناف من نورلاند، كافة الإجراءات المتعلقة بظروف الاحتجاز، وعبر بوشناف عن قلق الليبيين إزاء التقارير التي أفادت بنقل المواطن الليبي إلى الولايات المتحدة الامريكية من أجل ما وصفته سلطات البلد بالملاحقة الجنائية في علاقة مزعومة بحادثة تفجير رحلة بانام 103.

من جانبه قال نورلاند: “نطمئن الليبيين ومستشار الأمن القومي الليبي أن الولايات المتحدة الأمريكية تحترم السيادة الليبية خلال سير الإجراءات القانونية”.