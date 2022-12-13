12 إصابة جديدة بكوفيد 19 في ليبيا خلال أسبوع

أخبار ليبيا 24

لازال الوضع الوبائي في ليبيا يشهد تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، إذ سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 12 حالة جديدة على مدار الأسبوع الماضي.

وأعلن المركز، أنه سجّل خلال الفترة من 05 إلى 11 ديسمبر الجاري 12 إصابة بكوفيد 19.

وأوضح، أن الإصابات الجديدة التي جرى تسجيلها جاءت بعد إجراء فحوصات لـ282 عينة، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات بلغت 4.2 بالمئة من حجم العينات.

ولم يعلن المركز عن تسجيل أي وفيات جراء كوفيد 19. وذكر المركز، أنه تم تسجيل 30 حالة تعافي.

وبلغ إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 507,112 من بينها 35 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 500,640 والوفيات 6.437.