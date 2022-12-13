الفارسي: إعادة فتح “لوكربي” في هذا التوقيت السيء لن يكون إلا جحيماً علينا

قالت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إن ” ليبيا شعبها دفعوا ثمنا باهظا بسبب قضية لوكيربي، من بداياتها إلى إغلاقها حيث تمت التسوية بتعويضات باهظة في 2008″.

وأضافت أم العز في تدوينة بفيسبوك: أن “إعادة فتحها في هذا التوقيت السيء من ظروف إخفاق البلاد، نتيجة سوء إدارة متخذي القرار لها، وتهافتهم على القوى الخارجية لتثبيتهم في السلطة لن يكون إلا جحيما علينا”.

وختمت متسائلة؛ “فهل سنكتفي بالإعراب عن استغراب مجلس الأمن القومي الليبي من محاكمة أبوعجيلة مسعود، في الولايات المتحدة على خلفية هجوم لوكيربي؟!”.