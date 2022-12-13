الدبيبة يؤكد دعمه للتعاون الدولي ضمن إطار واضح

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 December, 2022

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة دعمه لأي تعاون دولي ومحلي ضمن إطار واضح المعالم والأهداف، مشددا على ضرورة تحديد الأولويات والاحتياجات من قبل المؤسسات الليبية المختلفة، وتنظيم ملف الشراكة والدعم وفق جداول زمنية محددة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة في حفل إطلاق تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية الثلاثي 2023-2025، في قصر الخلد بالعاصمة طرابلس بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، والأمين العام المساعد والمنسق المقيم للأمم المتحدة “جورجيت غاينون”، ووزيري الحكم المحلي والتخطيط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء وسفراء دول (بريطانيا، إسبانيا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا)، والممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بحسب المكتب الإعلاميلرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأعرب الدبيبة عن سعادته للقاء الأمم المتحدة في مجال التنمية والشراكة وعدم اقتصار اللقاءات في منع الحروب والنقاشات السياسية.

وأعرب المبعوث الأممي عن سعادته للتعاون المنظم الذي ينطلق بين الأمم المتحدة وحكومة الوحدة الوطنية ضمن أهداف التنمية المستدامة.

وقدم الأمين العام المساعد والمنسق المقيم للأمم المتحدة جورجيت غاينون، عرضاً ضوئيا ً تفصيلياً حول مشروع الخطة واستعراض أهم أولوياتها.

وأكد وزير التخطيط المُكلف محمد الزيداني على أهمية الحدث الذي ينظم التعاون بين الوكالات العاملة مع الأمم المتحدة ومنظماتها والحكومة وفق خطة ثلاثية.