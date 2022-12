ليبيا – طالب الصحفي والكاتب جبريل العبيدي بملاحقة ومحاكمة كل شخص متورط في تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن كونه متهمًا أو بريئًا.

العبيدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “إن هناك طرقًا متعارفًا عليها في هذا الشأن تضمن السيادة الوطنية وتضمن للمواطن حقوق التقاضي العادل وعدم التعرض للتعذيب، والمسؤولية الأولى على المدعو عبد الحميد الدبيبة المنتحل لصفة رئيس الحكومة الليبية وسلطة الأمر الواقع في طرابلس حيث اختطف المواطن الليبي أبو عجيلة”.

Shares

The post على رأسهم الدبيبة.. مطالبات بمحاكمة كل شخص متورط في تسليم أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية