الولايات المتحدة: أبو عجيلة مسعود ينتظر عقوبة السجن مدى الحياة في قضية لوكربي

أصدرت مستشارة الأمن الوطني بالبيت الأبيض، الدكتورة ليز شيروود راندال، بياناً بشأن احتجاز المواطن الليبي على أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي.

وأوضحت أن الولايات المتحدة، احتجزت يوم أمس أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي بشكل قانوني وأحضرته إلى الولايات المتحدة.

وأضافت أنه يواجه اتهامات لتورطه المزعوم في تفجير الرحلة 103 التابعة لطائرة بان آم في العام 1988.

وأردفت أن هذا الإجراء يؤكد على التزام إدارة بايدن الثابت بفرض سيادة القانون ومحاسبة من يلحقون الأذى بالأمريكيين في أعمال إرهابية.

وأشارت إلى أن أبو عجيلة مسعود سيواجه العدالة الآن كثمرة للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة العدل ووزارة الخارجية وشركاؤهما.

وفي نفس السياق، قالت مساعد المدعي العام الأمريكي إريك كينرسون، إن عقوبة الإعدام غير متاحة للمريمي ولكنها ستكون قصوى بالسجن مدى الحياة.

وأضافت أن حالة المريمي غير جيدة وهو يمشي متعرجا و يشتكي أعراض الأنفلونزا، مؤكدة أنه رفض الحديث خلال مثوله لفترة وجيزة امام محكمة ⁧‫في واشنطن.