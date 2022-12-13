البيت الأبيض: أبوعجيلة محتجز بشكل قانوني في الولايات المتحدة

قالت مستشارة الأمن الوطني بالبيت الأبيض الدكتورة ليز راندال، إن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي محتجز بشكل قانوني في الولايات المتحدة، التي أحضرته ليواجه اتهامات في تورطه المزعوم في قضية لوكربي.

وأضافت، في تصريح منشور على موقع البيت الأبيض أمس الإثنين، أن الإجراء يؤكد التزام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الثابت بفرض سيادة القانون، ومحاسبة من يلحقون الأذى بالأميركيين في أعمال إرهابية.

وتابعت: سيواجه أبو عجيلة العدالة الآن كثمرة للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارتا العدل والخارجية وشركاؤهما.