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الحصادي: لم نسمع فتوى إلى الآن بخصوص تسليم أو خطف أبو عجيلة ونقله لأمريكا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي، عملية تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي إلى واشنطن وخلفت جدلا كبيرا لدى الليبيين.

وقال الحصادي في تدوينة على تويتر “مواطن ليبي يُختطف “أو يُسلم ” من طرابلس؛ ليظهر مسجونا فى واشنطن ولم نسمع أي تعليق للسلطة التنفيذية الحاكمة فى العاصمة.

وأضاف ملمحا إلى المفتي المعزول الصادق الغرياني “كذلك لم نسمع فتوى إلى الآن بخصوص تسليم “أو خطف” المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود ونقله لامريكا. ويبقى السكوت علامة رضا”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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