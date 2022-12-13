ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

13 December, 2022

قالت وزارة العدل الأمريكية إن المواطن الليبي “أبو عجيلة محمد مسعود” مثل من تونس وليبيا لأول مرة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا بتهم تتلعق بتفجير طائرة البانام فوق مدينة لوكربي، تم الكشف عنها اعتبارًا من 21 ديسمبر 1988.

وأضافت وزارة العدل الأمريكية أنه في حال إدانة المعني سيواجه عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة يحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية أي حكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى.