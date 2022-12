الشركسي: الانسداد الحالي سيذهب لصراع مسلح.. والحرب لا تنتهي باستنكار السفراء بل بزوال أسبابها

ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إن المجلس الرئاسي طرف من أطراف الصراع وقد جاء للمشهد بقائمة واحدة مع عبد الحميد الدبيبة، بالتالي الرئاسي طرف في الصراع وإن حاول المجتمع الدولي نصحه باتخاذ دور الحياد ويكون صاحب الحل فيما يتعلق بالانسداد.

الشركسي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن من وجهة نظره أنه لا مجلسا النواب والدولة والمجلس الرئاسي والحكومات المتناثرة شرقًا وغربًا بإمكانهم الوصول لحل؛ لأنها لا تريد الحل وليس لديها إرادة له.

ولفت إلفى أن مجلسي النواب والدولة لن يتوافقا على شهادة ميلادهما وذهابهما للانتخابات، بل سيتنازعان ويحاولان البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، بالتالي الحل لا بد من تجاوز الأجسام ولا بد من الذهاب للانتخابات لتجديد الشرعية.

وأكد على أن المجلس الرئاسي طرف وليس من مصلحته الذهاب لانتخابات والخروج من المشهد وأمامهم خيارات منها محاولة تقييم الوضع دون طرح حلول أو مبادرات، مبينًا أن المبعوث الجديد تواصل مع بعض اعضاء المؤتمر الذي يعتقد أنهم في جعبتهم بعض الحلول للوضع السياسي الراهن، كاشفًا عن تواصل البعثة معه حيث قدم شرح حل شامل لما يراه من انسداد. بحسب قوله.

وزعم أن الانسداد سيذهب لصراع مسلح والعملية ليست محتاجة كثرة التفكير، منوهًا إلى أن الحرب لا تنتهي باستنكار السفراء بل بزوال أسبابها.

أما فيما يخص قضية بوعجيلة علق قائلًا: “المخيف والمرعب الذي يثير القلق أن يكون الشخص موجودًا داخل دولته لتقوم الحكومة باختطافه وتسليمه لدولة أخرى والدليل هذا أننا لسنا موجودين في دولة تحكمها مؤسسات بل عصابة، ليبيا ليست أول مرة تسلم بعض المطلوبين وحتى لو كانت هناك دولة ما تريد أن تسلم بعض المواطنين الليبيين الذين أداروا قضايا، هناك مسارات رسمية داخل الدولة مفروض أن تسلك، ما قام به الدبيبة هو محاولة فاشلة بائسة لمغازلة الأمريكان للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة لكن هذا لن يحصل وهذا عار قد قامت به العصابة ولن يعطيها ما تريد”.

وتابع: “نجلاء المنقوش المتحدثة الرسمي باسم عائلة الدبيبة حاولت في أكثر من مناسبة طرح القضية وفتحها لمحاولة مغازلة أمريكا لأنهم يعتقدون أن أمريكا شرطي العالم، وأنك إذا دخلت في صفقة معها قد تكون في السلطة أطول فترة ممكنة، فتح الملف كان لهذا المغزى لكنها محاولة فاشلة لن تؤتي ثمارها والمحزن هي حالة الرعب التي ستصبح للمواطنين أنهم يختطفون من قبل حكومتهم ويسلمون لدولة أخرى”.

واعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية وإن كانت لم تصرح بذلك كانت تعترف بحكومة عبد الحميد الدبيبة ولم تعترف بحكومة فتحي باشاآغا بعد إعطائه الثقة من البرلمان.

وتابع: “أعتقد أن باتيلي لديه خطة وأنه سيتجاوز مجلسي النواب والدولة وسيكونون جزءًا من حوار سياسي جديد ولن يكون فيه الأغلبية لأنه أعطاهم مهلة، الأغلبية ستكون للأطراف الفاعلة ومجلسا النواب والدولة سيمثلون 13- 13، كما حصل في الحوارات السابقة والإشكال أن مجلسي النواب والدولة سيخرجون بعد أن يعلن باثيلي خطته ويقولون إن المجتمع الدولي يدفع تجاه تجاوز المجلسين، هدف المجلسين إبعاد القاعدة الدستورية والمشري يسعى للتمديد لنفسه”.

وأوضح أنه خلال الأيام الماضية كان هناك تواصل مع سفراء الدول والبعثة نفسها وتم تقديم سردية للواقع الليبي وحلول مقترحة وامتيازات كل حل وما هي الصياغة الشاملة للحل، مؤكدًا على ثقته بأن المجتمع الدولي غير جاد في حل الأزمة الليبية ويريد تحقيق مصالحه ويستغل الانقسام وهشاشة الدولة لفرض مصالح معينة.

وشدد في الختام على ضرورة الضغط والمتابعة مع اليقين أن المجتمع الدولي الأولى لديه إدارة الأزمة وليس حلها. بحسب تعبيره.

