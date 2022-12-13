عائلة أبوعجيلة مسعود تطالب النائب العام الليبي بالتحقيق في تسليمه للولايات المتحدة

تقدمت أسرة المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، بشكوى لمكتب النائب العام الليبي ضد عملية اختطافه وتسليمه من قبل حكومة الوحدة للولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية تورطه في تفجيرات لوكربي.

وقالت العائلة، في بلاغ ها إن عملية تسليمه تمت بالمخالفة للقانون الليبي.

وأمس، كشفت عائلة أبوعجيلة مسعود المريمي أن عناصر من القوة المشتركة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، هي من اعتقلت المريمي، يوم 17 نوفمبر الماضي، وجرى احتجازه في أحد مقراتها بمدينة مصراتة.

وأوضح ابن شقيق المريمي، أن أبوعجيلة مسعود الذي يناهز الـ80 عامًا من العمر، كان طريح الفراش ساعة اعتقاله، حيث يعاني من مرض مزمن.

وخاطبت العائلة مكتب النائب العام، ووزارة العدل، إلى جانب المحامي العام، والمجلس الرئاسي، ولكنها لم تتحصل سوى على وعود وتطمينات بالخصوص.

وقال إن وفداً اجتماعيًا مكوناً من حوالي 40 شخصًا، حاول مقابلة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بالخصوص لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وجرت مقابلتهم من أحد ممثليه.

وأوضح أن أفراداً من عائلة المريمي زاروه في مقر احتجازه بمدينة مصراتة، حيث أبلغوا بقرب إطلاقه، إلا أنهم تفاجأوا اليوم بخبر تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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والأحد، أكدت الولايات المتحدة، أنها تحتجز المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود الذي تشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق بلدة لوكربي في إسكتلندا في ديسمبر 1988، ما أسفر عن مقتل 270 شخصًا.