تركيا ترفع رسوم التأشيرات على الليبيين

رفعت السفارة التركية في طرابلس، الرسوم الخاصة بحصول الليبيين على التأشيرة.

وأتبعت السفارة قرارها برفع التأشيرة، بضرورة الحصول على التأمين الصحي من السفارة نفسها وليس من الشركات المحلية الليبية وبسعر مضاعف.

وفاجأت السفارة في ليبيا، الجميع بصدور منشور بضرورة الحصول على الحجز الفندقي والطيران من بعض الشركات التابعة لهم وبالسعر الذي تحدده السفارة.

وجاء القرار بعد أيام، من لقاء جمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عماد الطرابلسي مع السفير التركي في طرابلس كنعان يلماز، بحثا خلاله آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين.

واستعرض الطرفان آفاق التعاون الأمني بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى العديد من الملفات المشتركة التي تهمّ البلدين.