المقري: أبوعجيلة ضحية لمؤامرة ضد ليبيا

قال الدبلوماسي ومدير الإعلام الليبي الخارجي سابقا عبدالله المقري، إن “المواطن أبوعجيلة المريمي وقع ضحية لمؤامرة ضد ليبيا”.

حمل المقري في تصريح خاص لـ “ليبيا الحدث”، مسؤولية ما وصفها بـ “جريمة تسليم أبوعجيلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية”، إلى الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بما فيها وزيرة الخارجية، ووزيرة العدل، لافتا إلى أن الخطوة مخالفة للقانون الليبي والاتفاق الليبي الأمريكي حول قضية لوكربي.

وأضاف المقري، أن هذا التسليم يعد أيضا اعتداء على القضاء الليبي المختص بصون الحريات للشعب الليبي، داعيا التنظيمات والأحزاب السياسية وكل الشعب الليبي، إلى اتخاذ موقف تجاه هذه القضية.