البيت الأبيض: أبو عجيلة احتجز بشكل قانوني

زعمت الولايات المتحدة الأمريكية، أن المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود محتجزا لديها بشكل قانوني، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان صادر عنه: “محاكمة ضابط الاستخبارات الليبي السابق أبو عجيلة مسعود، المتهم بصنع قنبلة اُستخدمت لتفجير طائرة «بان إم» الأمريكية فوق مدينة لوكيربي عام 1988، تؤكد التزام الإدارة الأمريكية بفرض سيادة القانون”، بحسب البيان.

وأضاف البيان “احتجزت الولايات المتحدة مسعود، المتهم بالتورط المزعوم في تفجير الرحلة 103 التابعة لطائرة «بان إم» عام 1988، بشكل قانوني وأحضرته إلى أمريكا”.

وتابع “هذا الإجراء يؤكد على التزام إدارة الرئيس جو بايدن الثابت بفرض سيادة القانون ومحاسبة من يلحقون الأذى بالأمريكيين في أعمال إرهابية، حيث إن مسعود سيواجه العدالة الآن كثمرة للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة العدل ووزارة الخارجية وشركاؤهما”.