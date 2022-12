الفلاح: نريد اتفاقًا وقرارًا سياسيًا داخل ليبيا بحيث نوقف جميع الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالمقاتلين أو المرتزقة

ليبيا – علق عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الفريق الهادي الفلاح على اجتماعات لجنة 5+5 وآخر التطورات في المسار العسكري، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير الذي عقد في تونس كان برعاية مشتركة ما بين فرنسا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبحضور مجموعة الـ 5+5 مع البعثة الأممية والمبعوث الأممي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي وعدة دول مشاركة في سفرائهم والتي شاركت في مؤتمر برلين 1+2.

الفريق الفلاح قال خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن النقاش تمحور حول نقطتين هما وقف إطلاق النار وخروج المرتزقة ونزع السلاح وضم المجموعات المسلحة لمؤسسات الدولة المختلفة.

وحول كيفية جمع السلاح وتفكيك الميليشيات وإعادة دمجها في مؤسسات الدولة، نوّه إلى أنه تم البدء في سرت من خلال الاجتماع بنزع السلاح وتفكيك المليشيات وتشكيل لجنتين مهمتها تحديد الفئات التي ينطبق عليها البند، وبعد أن تتم اللجنتين عملهما وتقدم التقرير بالكامل سيتم الحصر ومعرفه المجموعات وبعدها سيتم تشكيل لجنتين أخريات للمرور على هذه المجموعات التي تم تحديدها من قبل اللجنتين.

وأشار إلى أن اللجنتين سيتم تشكيلهم في سرت الاجتماع القادم في منتصف يناير القادم ستجتمع البعثة برئاسة عبد الله باتيلي ومجموعة الـ 5+5، بحيث يتم الاطلاع على تقارير اللجنتين وبعده تشكل لجنتين أخريات ليمروا على التشكيلات المسلحة وبعدها يأتون بتقارير للبدء في العمل.

أما بشأن ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب فأوضح قائلًا: “البند الأساسي والمهم في وقف إطلاق النار هو بند نزع السلاح وضم المجموعات ولم يتم هذا، باقي البنود لن تمشي ما دام لم يتم هذا البند، فيما يخص المقاتلين الأجانب والمرتزقة درنا جلسة كاملة ومتكاملة لهذه المجموعات، وجلسنا في مصر مع البعثة وكان هناك مندوبون من تشاد والنيجر، واتفقنا على التواصل بحيث نشكل لجانًا لهذه المجموعات وذهبنا لتركيا وروسيا واتفقنا على البند هذا، وجميعهم لا يوجد لديهم معارضة بل نريد اتفاقًا وقرارًا سياسيًا داخل ليبيا بحيث نوقف جميع الاتفاقيات السابقة سواء مقاتلون أو مرتزقة”.

وبيّن أن بند وقف إطلاق النار هو البند الرئيس والأساسي الذي تم التوقيع عليه، والنقاط المنبثقة من وقف إطلاق النار هي ما يتم العمل عليها ولا يوجد اختراقات والمراقبين الموجودين مهمتهم مستقبلًا لتهيئة خروج المرتزقة والأجانب فقط وهم ليسوا المراقبين الدوليين فقط، بل حتى المحليين ويشتغلون مع بعض تحت لجنه 5+5. بحسب تعبيره.

