بليحق: الدبيبة قام ببيع المواطن بوعجيلة المريمي لدولة اجنبية

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن الدبيبة قام ببيع المواطن بوعجيلة المريمي لدولة أجنبية من أجل بقاءه في السلطة.

وأوضح بلحيق في تصريح صحفي، أن قضية لوكربي قد أقفلت منذ سنوات وإعادة فتحها يعد خيانة.